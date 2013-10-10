Українці намагалися повернутися з Польщі на вкраденій у Італії машині

Польські прикордонники затримали двох громадян України, які на викраденому автомобілі Range Rover намагалися виїхати з території Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Польської прикордонної служби.

Українці намагалися виїхати із Польщі до Білорусі через прикордонний пункт Славатичі - Домачево. "Під час контролю працівники прикордонної служби виявили перебитий номер автомобіля. Також вдалося з'ясувати, що ця машина класу люкс була викрадена на території Італії", - йдеться у повідомленні. Справу передано польській поліції.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня польські прикордонники затримали громадянина Польщі, який намагався виїхати в Україну на викраденому Jaguar XJ вартістю майже 100 тис. євро.

З початку року прикордонники повідомляли про кілька спроб вивезти за східний кордон викрадені у країнах Євросоюзу автомобілі - переважно найвідоміших марок вартістю 40-50 тис. євро кожен. Cеред затриманих з крадених автомобілями найбільше громадян України, Білорусі та Литви.

Водночас польська поліція зазначає, що затриманих можуть одразу відпустити, бо нерідко вони можуть бути жертвами недобросовісних продавців, а не злодіями.