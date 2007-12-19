З січня українським студентам стане легше їздити до країн ЄС

Від початку нового року деяким українцям буде легше отримати візи до країн Європейського союзу. Як стало відомо у вівторок, навіть без ратифікації українським парламентом від січня вступає в дію угода про спрощення візового режиму між Україною та ЄС, передає Німецька хвиля. Найбільше цій новині радіють українські студенти.

Поїхати на навчання до Євросоюзу від січня українським студентам буде набагато простіше. Угода передбачає безкоштовне отримання візи тим, хто їде на навчання або в ознайомчу поїздку. Голова спудейського братства Києво-Могилянської академії Богдан Пацкань прогнозує, що вже після зимової сесії кількість студентів, які захочуть поїхати на навчання до Європи зросте у рази. «Це дає орієнтацію студентам на західні університети. І звичайно, багато хто прагне поїхати в Європу, аби покращити свої знання. І спрощення візового режиму тільки позитивно на це вплине». Богдан Пацкань розповідає, що їхній навчальний заклад активно співпрацює з університетами Польщі та Німеччини, однак, за його словами, полегшення візових питань розширює можливості для співпраці також з вузами Італії, Франції та інших країн Євросоюзу.