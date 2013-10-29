Допитано ще трьох свідків у справі утікача-Мельника

На судовому засіданні Броварського міського районного суду Київської області у справі за обвинуваченням двох міліціонерів у службовій недбалості, через яку втік колишній ректор Національної академії Державної податкової служби України Петро Мельник, допитано ще трьох свідків.

Як повідомив УНІАН адвокат одного з обвинувачених Олександр Вергеляс, допитані троє співробітників міліції.

“Нічого особливого про обставини події вони не розповіли”, - сказав адвокат.

Наступне судове засідання має відбутися 5 листопада о 10.00.

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Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня ц. р. під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.

6 вересня прокуратура завершила досудове слідство у кримінальному провадженні щодо двох службових осіб органів внутрішніх справ і передала до суду обвинувальний акт за звинуваченням їх у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, тобто у службовій недбалості, внаслідок якої скоїв втечу затриманий.

У службовій недбалості обвинувачуються колишній заступник начальника з громадської безпеки Ірпінського райвідділу ГУ МВС України в Київській області Микола Бедрій та помічник начальника оперативного відділу чергової частини цього ж райвідділу міліції Василь Удовиченко.

Обвинуваченим міліціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.