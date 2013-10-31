Дрижак каже, що вів власне розслідування "врадіївської справи"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дрижак заявив у ході судового засідання у четвер, 31 жовтня.

Зокрема, капітана відсторонили ввечері 27 червня, після чого він поїхав на автомийку, де вранці цього ж дня був підсудний у цій справі єгер Сергій Рабіненко.

Дрижак повідомив суду, що поспілкувавшись із працівниками мийки, дізнався, що в багажнику авто Рабіненка була кров, про що повідомив телефоном майору Кудринському, який обіймав посаду начальника Врадіївського райвідділу міліції.

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Через 15 хвилин після цього Кудринській разом із Рабіненком приїхав на автомийку.

Потім Дрижак відвіз Рабіненка до райвідділу.

На запитання держобвинувачення, чому капітан продовжив розслідування після того, як його відсторонили, той відповів: ”Я не знав що робити... на мене звели наклеп” , - сказав підсудний Дрижак.

Представник прокуратури Анатолій Тітусь у розмові з журналістами підкреслив, що підсудного - співробітника міліції Сергія Поліщука керівники Врадіївського райвідділу відразу відсторонили, відібрали зброю, сказали не виходити з кабінету райвідділу, а з Дрижаком так не вчинили.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу та завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних із ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння завершеного замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабіненко інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.