"Врадіївська справа": Підозрюваний розповів, як його побили

Під час судового засідання 29 жовтня підсудний Сергій Рабиненко, що є також потерпілим, розповів, як співробітники Врадіївського райвідділу міліції – підсудні Євген Дрижак і Михайло Кудринський його били, щоб Рабиненко сказав, що Дрижак не брав участі у скоєнні злочину проти Ірини Крашкової.

Як передає кореспондент УНІАН із залу суду, Рабиненко повідомив суд, що 27 червня вдень підсудний - лейтенант міліції Дмитро Поліщук зателефонував йому і просив приїхати до міліції. Разом вони зайшли до кабінету Кудринського, який на той момент був заступником начальника Врадіївського райвідділу міліції, після цього всі разом пішли оглядати автомобіль Рабиненка, Дрижак був вже біля машини.

У багажнику виявили чохли в крові, після цього їх сфотографували і запротоколювали, після цього Рабиненка ніхто не допитував, він до вечора сидів на порозі біля райвідділу.

За словами Рабиненка, близько 19.00 до нього вийшов Кудринський і сказав, що потрібно їхати на автомийку. На автомийці на той час вже був Дрижак. Працівники автомийки підтвердили, що Рабиненко вранці 27 червня мив там автомобіль, в багажнику було багато крові. Після цього Рабиненка повезли до райвідділу, де в кабінеті на другому поверсі він залишився наодинці з Кудринським і Дрижаком.

На уточнююче питання судді, Рабиненко сказав, що в міліції нічого не розповідав про події минулої ночі, зокрема, не говорив, що Євген Дрижак брав участь у скоєнні злочинів проти Крашкової.

У кабінеті Кудринський сказав Рабиненку, щоб той взагалі нічого не говорив про Дрижака.

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"Дрижака не було з тобою, а про Поліщука можеш говорити", - процитував у суді слова Кудринського Рабиненко.

За його словами, ця розмова супроводжувалася побиттям з боку співробітників міліції.

"Міша мене тримав, а Дрижак бив", - сказав він. Зокрема, за словами Рабиненко, його били по нирках.

"Біль сильний у нирках, я аж сів", - сказав потерпілий.

Після цього Дрижак погрожував Рабиненку, що "повісить" на нього вбивство дворічної давнини 15-річної Аліни Поркул, підкине наркотики тощо, а також нібито погрожував членам сім'ї Рабиненка.

На уточнююче питання з боку держобвинувачення, чи серйозно Рабиненко ставився до погроз, той відповів: "Так, боявся, це не перший випадок був у Врадіївській міліції: той повісився, того забили...", - сказав потерпілий.

"Він дуже був наляканий, і взагалі нічого не говорив", - додав адвокат Рабиненка Олексій Гончарук.

Потерпілий нічого не сказав працівникам Врадіївської прокуратури і судмедекспертам у Врадіївці, оскільки поряд були співробітники міліції, а Рабиненко був заляканий. Надавати свідчення про участь Дрижака у злочині стосовно Крашкової Рабиненко почав після того, як прокуратура затримала Дрижака.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабиненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних із ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабиненку інкримінується здійснення розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.