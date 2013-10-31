У одній з ветлікарень Донбасу знайшли порушень на понад 217 тисяч

Фахівці Держфінінспекції в Донецькій області під час ревізії Володарської районної державної лікарні ветеринарної медицини виявили порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму понад 217 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Держфінінспекції Донецької області.

У повідомленні зазначається, що, зокрема, порушення відбулося в результаті реалізації лікарнею ветеринарних послуг із дезинфекції приміщень за заниженою вартістю, а саме: за цінами нижчими, ніж затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Крім того, лікарнею надмірно було сплачено внесків до державних цільових фондів за ставками більше, ніж передбачено законодавством, надмірно нараховано й сплачено премію заступнику начальника лікарні без рішення органу вищого рівня, також безпідставно було списано 311 літрів бензину А-92.

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У повідомленні зазначається, що керівнику об`єкту контролю направлено вимогу щодо усунення виявлених порушень, розгляду питання щодо притягнення до відповідальності винних осіб. За результатами ревізії складено 4 протоколи про адміністративне правопорушення, поінформовано прокуратуру Донецької області та Головного управління УМВС у Донецькій області.