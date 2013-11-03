Євреї всього світу приймають український націоналізм Шептицького - Антидефамаційна ліга

Як повідомляє Радіо Свобода, митрополита Шептицького вшанували нагородою імені Яна Карського за «відвагу виявити турботу» – за те, що він відважно рятував українських євреїв від винищення, влаштовуючи їм притулок у часи, коли такі дії каралися смертю.

Нагороду, встановлену для вшанування рятівників євреїв у добу Голокосту, отримав родич митрополита, професор Єжи Вейман.

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Антидефамаційна ліга в повідомленні також нагадала, що митрополит Андрей Шептицький, який очолював УГКЦ з 1900 року до своєї смерті, відверто виступав проти переслідувань євреїв у зверненнях і до вірян, і безпосередньо до нацистського керівництва. За його вказівками й під його керівництвом євреям видавали фальшиві документи, зокрема, свідоцтва про хрещення, їх ховали в монастирях, кількох євреїв Шептицький переховував у своєму помешканні. Він також написав листа голові СС Гайнріхові Гіммлеру, протестуючи проти вбивств євреїв і скаржачись, що до цього змушують українських поліцаїв. А його пастирське послання «Не убий» з закликом не йти на «політичні вбивства» євреїв зачитували в кожній церкві.

Як сказав, вручаючи нагороду, національний директор Антидефамаційної ліги Абрагам Фоксман, крім тих, кого Андрей Шептицький врятував безпосередньо, невідомо, скількох іще він врятував опосередковано, завдяки своєму твердому моральному голосові, що впливав на дії інших.

«Український націоналізм Андрея Шептицького, націоналізм співчуття й навіть любові до єврейських сусідів – це той націоналізм, який євреї всього світу приймають і підтримують», – наголосив він.

Нагороду за «відвагу виявити турботу» Антидефамаційна ліга встановила 1987 року; 2011-го її присвятили імені польського дипломата Яна Карського, який дав Заходу одне з перших свідчень про винищення євреїв нацистами.