Порошенко подякував канадцям за Шептицького

Під час зустрічі Петро Порошенко висловив слова вдячності Джейсону Кенні за його вклад у відзначення ролі митрополита Андрея Шептицького та зазначив, що визнання митрополита Андрея Шептицького одним з найбільших моральних авторитетів світу ХХ сторіччя слугуватиме доброю основою для міжконфесійного миру та порозуміння як в Україні, так і за її межами.

«Є речі, які стоять вище за конфесії чи релігійні погляди. Діяльність Андрея Шептицького є прикладом мужності та гуманізму. Вважаю, що цей факт має отримати належне визнання не лише в Канаді, де залишилися живі свідки його подвигу, а й в усьому світі», - наголосив він.



Як відомо, Джейсон Кенні був ініціатором розгляду у квітні 2012 р. Палатою общин Канадського Парламенту резолюції, що вшановувала діяльність митрополита Шептицького як людини, яка в роки ІІ Світової війни, ризикуючи власним життям, рятувала життя своїх співвітчизників - українських євреїв.

Резолюцію було прийнято одноголосно. Деякі свідки громадянського і людського подвигу Андрея Шептицького живі й донині і мешкають в Канаді, США та Ізраїлі.