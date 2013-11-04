На Донбасі чиновник заради хабара запросив підприємця до себе додому

У Краматорську Донецької області керівника відділу міськради засуджено до 6 років позбавлення волі за хабар.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, міський суд Краматорська минулого тижня оголосив вирок керівникові відділу міськради, якого було звинувачено в отриманні 5 тис. доларів хабара від приватного підприємця.

У прокуратурі пояснили, що в ході судового слідства було встановлено, що чиновник вимагав і одержав від підприємця 5 тис. доларів за продовження терміну оренди дитячого спортивного клубу. Для передачі грошей чиновник запросив підприємця до себе додому, де і був затриманий правоохоронцями.

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Керівникові відділу міськради було пред'явлено обвинувачення в здійсненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовцем, що займає відповідальне становище) КК України.

Державним обвинуваченням у цьому кримінальному провадженні займалася прокуратура Донецької області. Суд підтримав позицію державного обвинувача, службовця визнано винним у скоєнні тяжкого посадового злочину, і засуджено до 6 років позбавлення волі.