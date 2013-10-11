У Білорусі вперше вводиться ліцензування на теле- і радіомовлення

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, до прийняття цього указу мовлення в Білорусі не ліцензувалося.

Так, згідно із документом, не вимагається одержання ліцензії у разі, якщо мовлення теле- або радіопрограми здійснюється оператором електрозв'язку без зміни її форми і змісту на підставі дозволу на розповсюдження продукції іноземного ЗМІ, одержаного у встановленому законодавством порядку, або за договором з юридичною особою, на яку покладено функції редакції ЗМІ, або іноземною організацією, що мають ліцензію у галузі мовлення.

«Претендентами ліцензій на діяльність у галузі мовлення можуть виступати як редакції ЗМІ, зареєстровані на території Білорусі відповідно до національного законодавства, так і представництва іноземних засобів масової інформації», - говориться в документі.

Згідно з указом для фахівців, відповідальних за мовлення, вводиться кваліфікаційний іспит на одержання ліцензії.

«При припиненні трудового договору (контракту) стосовно фахівця, відповідального за мовлення, ліцензіат зобов'язаний у місячний термін від дня видання відповідного наказу (розпорядження) представити в Міністерство інформації відомості у письмовій формі про заміну фахівця, відповідального за мовлення. Новопризначеному фахівцеві, відповідальному за мовлення, необхідно скласти кваліфікаційний іспит у порядку, визначеному Міністерством інформації», - говориться в документі.

Згідно з указом, грубими порушеннями законодавства про ліцензування, ліцензійних вимог і умов є здійснення ліцензованої діяльності «з метою, що суперечить інтересам Республіки Білорусь», а також мовлення теле- або радіопрограми, що «містить відомості, поширення яких заборонене або обмежене законодавством».