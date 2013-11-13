Україні ніхто не компенсує втрату російського ринку - Азаров

Україні ніхто не запропонував компенсацію за втрату російського ринку, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Президент поділяє стурбованість тим, що практично зупиняються виробництва, є перспектива втрати робочих місць, доходів людей і доходів бюджетів. Як результат – неможливість держави виконувати свої соціальні зобов'язання», - відзначив Азаров, відкриваючи у середу засідання уряду.

Він повідомив, що глава держави висунув перед усіма органами влади завдання – зробити все можливе, щоб зупинити розвиток негативного сценарію.

«Хочу, щоб всі в Україні усвідомили – нам ніхто не запропонував і не запропонує компенсацію російського ринку. Ми не маємо права допустити, щоб закривалися підприємства», - відзначив Азаров.

Він нагадав, що Україна з 1 січня 2014 почне головувати в СНД. «Робота над концепцією головування України в СНД йде вже якийсь час. Але з урахуванням того, як розвивається ситуація, потрібно внести корективи до цієї роботи. Йде мова про те, щоб створити концепцію – порядок денний для СНД як генератора економічного зростання країн-учасниць», - зазначив Азаров.

За словами прем'єра, ринки країн СНД пов'язані промисловою кооперацією, інвестиціями, але в той же час, у кожної країни є свої переваги на світових ринках, які можна посилювати, користуючись потенціалом всієї Співдружності.

Як повідомляв УНІАН, промисловці України 8 листопада під час зустрічі з прем'єр-міністром Азаровим звернулися до уряду з проханням активізувати торговельні переговори з Російською Федерацією з метою недопущення падіння виробництва і скорочення робочих місць у результаті обмеження поставок української продукції до Росії.

Росія з наближенням термінів очікуваного підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом (29 листопада) почала вводити різного роду обмеження на імпорт продукції з України. Зокрема, обмеження торкнулися імпорту кондитерської, м'ясомолочної продукції, металопродукції, машинобудування. Також на митниці виникають затримки при ввезенні товарів з України на територію Росії через посилений митний контроль з боку РФ.