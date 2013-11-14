Донецька ветміліція виявила партію зараженої яловичини

Як повідомили УНІАН сьогодні у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, Донецькою обласною державною лабораторією ветеринарної медицини виявлено зразок м'яса, в якому були присутні життєздатні цистицерки, і постачальник небезпечної продукції мав всі необхідні свідоцтва і дозволи на її реалізацію.

Партія неякісного м'яса надійшла на територію Донецького регіону з сусідньої області, більш як 2 тонни яловичини призначалися для роздрібної торгівлі.

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Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України (підробка документів, печатки, штампів і бланків, збут або розповсюдження підроблених документів, печатки, штампів).

У міліції відзначили, що частину м'яса вже утилізовано на спеціальному підприємстві, решта партії зберігається в замороженому вигляді до закінчення епізоотичного розслідування.

Довідка УНІАН. Цистицеркоз (фінноз) – це захворювання свиней, великої рогатої худоби, небезпечне і для людини. Для розвитку цистицеркозу необхідне попадання личинок у шлунок і кишечник, звідки зародки паразита по кровоносних судинах розносяться по тканинах і органах людини.