Перенесення осінніх канікул в Ужгороді було ухвалено з порушеннями - прокуратура

Прокуратура виявила порушення закону під час прийняття рішення про перенесення осінніх канікул в Ужгороді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Закарпатської області, прокуратура міста Ужгорода встановила, що рішенням «Про перенесення термінів осінніх канікул», були порушені вимоги ч. 3 ст. 15 закону Про доступ до публічної інформації.

Як пояснив прокурор міста Ужгорода Іван Штефанюк, прокуратурою міста проведено перевірку та встановлено, що позачерговим засіданням виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 25 жовтня 2013 року, прийнято рішення про перенесення осінніх канікул у загальноосвітніх навчальних закладах міста на зимовий період.

При цьому п.3 ст.15 закону Про доступ до публічної інформаці передбачає, що проекти рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Крім того, в порушення ст.4 закону Про місцеве самоврядування, яка визначає, що місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципі гласності, проект вищевказаного рішення не був заздалегідь оприлюднений на офіційному порталі Ужгородської міськради.

Також прокурорською перевіркою встановлено, що посадовцями порушено й регламент виконавчого комітету Ужгородської міськради, пункт 4.17 якого, визначає, що «рішення виконкому у випадках визначених законом, доводяться до відома населення».

«Більше того, всупереч вимогам чинного законодавства, розробником проекту рішення виконавчого комітету не проведено жодного аналізу до оприлюднення проекту з метою одержання зауважень та пропозицій, обговорення зазначеного питання та визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення», - додав прокурор.

Встановлено, що органи місцевого самоврядування не забезпечили належного інформування населення, зокрема, учнів та батьків загальноосвітніх навчальних закладів міста, про рішення щодо перенесення канікул. Наслідком такої бездіяльності посадових осіб Ужгородської міської ради стали події 28 жовтня.

З огляду на це прокурор Штефанюк вніс подання Ужгородському міському голові, у якому ставиться вимога провести службову перевірку щодо бездіяльності службових осіб управління освіти Ужгородської міської ради при підготовці та прийнятті рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради та вирішенні питання, щодо притягнення до відповідальності винних осіб за неналежне виконання службових обов’язків, послаблення організації роботи з питань додержання вимог закону Про місцеве самоврядування та закону Про доступ до публічної інформації.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня близько 2 тисяч школярів та їхніх батьків зібралися на мітинг перед будівлею Ужгородської міської ради. Учасники акції протесту кидали в мерію цукерками, туалетним папером, пластиковими пляшками і курячими яйцями, протестуючи проти скасування осінніх канікул. Після цього протестувальники пройшли до будівлі Закарпатської облдержадміністрації, яка видала розпорядження про рекомендацію органам місцевого самоврядування перенести осінні канікули у навчальних закладах області, які мали проходити з 28 по 31 жовтня, і приєднати їх до зимових канікул у цьому ж навчальному році.