ЗМІ: Зарплатні борги за півроку шахтобудівникам пообіцяли виплатити до кінця тижня

У Донецьку сьогодні майже 40 шахтобудівників із Горлівки зібралися на мітинг.

Як повідомляє Радіо Свобода, люди приїхали під головне управління державної казначейської служби у Донецькій області.

Шахтобудівники кажуть, що їм заборгували зарплату за останні півроку. Це більше ніж чотири мільйони гривень, а два мільйони з них має нарахувати казначейство.

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«Шість місяців без зарплати ми живемо. Виживати в таких умовах неможливо. Комунальні послуги, з кожним днем зростають заборгованості. Їх починають вже вибивати з нас через суди, через юстицію. Також треба годувати дітей та якось існувати самим. Мені заборгували 35 тисяч», – розповів підземний механік дільниці «Шахтопрохідницького управління №10» Руслан Прусов.

Із мітингувальниками зустрівся заступник начальника держказначейства у Донецькій області Олег Чухляк та, за словами шахтобудівників, пообіцяв виплатити гроші до кінця тижня. Як повідомляється, коментувати ситуацію чиновник відмовився.