На Херсонщині засудили на сім років чиновника, який збив пішохода і втопив його тіло в морі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, вироком Генічеського районного суду від 26 листопада чиновника засуджено за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті) до 7 років позбавлення волі з позбавленням права управляти транспортними засобами строком на 3 роки. Зокрема, підсудного було визнано винним у наїзді на пішохода, внаслідок чого останній загинув на місці.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснювала прокуратура Генічеського району, яка також підтримала державне звинувачення в суді.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня цього року в Азовському морі було виявлено тіло 44-річного жителя села Стрілкове Генічеського району, якого 16 березня збив 30-річний державний інспектор Державної Азовської екологічної інспекції. В результаті слідчих дій встановлено, що винуватець ДТП втік з місця події, проте пізніше, змінивши пошкоджений автомобіль на службовий, повернувся. Завантаживши тіло в машину, інспектор виїхав на берег Азовського моря, перемістив труп на катер і скинув в море в 15 км від берега. Наступного дня про зникнення чоловіка до районного відділу УМВС України в області повідомила його дружина. На піднятому з дна Азовського моря трупі діагностовано переломи кінцівок і відкрита черепно-мозкова травма.