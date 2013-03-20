На Херсонщині місцевий чиновник збив пішохода і втопив його в Азовському морі

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, 16 березня 44-річний житель села Стрілецьке Генічеського району вийшов з дому на роботу і не повернувся. На наступний день про зникнення чоловіка в районний відділ УМВС України в області повідомила його дружина.

Згодом в правоохоронні органи звернувся колега зниклого (загиблий працював водієм комунального підприємства «Шанс»), який, повертаючись з роботи, знайшов його черевик. При виїзді на місце знахідки неподалік були виявлені характерні сліди ДТП і волочіння тіла.

У результаті першочергових слідчих дій встановлено, що наїзд на людину скоїв 30-річний державний інспектор Державної Азовської екологічної інспекції. Винуватець ДТП, приховавши труп за сміттєвим баком зник з місця події, проте пізніше він, змінивши пошкоджений автомобіль на службовий, повернувся. Завантаживши тіло в машину, інспектор виїхав на берег Азовського моря, перемістив тіло загиблого на катер і скинув у море за 15 км від берега.

В даний час правоохоронні органи вживають заходів для вилучення тіла чоловіка з акваторії Азовського моря.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 КК України.

Триває досудове розслідування, процесуальне керівництво в якому здійснює прокуратура Генічеського району.

У загиблого залишилася неповнолітня дитина.