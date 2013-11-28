Поглиблення співпраці з ЄС залишається нашим пріоритетом - Клименко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко під час засідання Громадської ради при Міндоходів.

«Я хочу запевнити громадськість і бізнес в тому, що уряд не змінює стратегічного курсу. Поглиблення співпраці з ЄС залишається нашим пріоритетом ... Міндоходів продовжить системну роботу з впровадження європейських стандартів у податкову та митну політику», - сказав Клименко.

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За словами міністра, Міндоходів буде і далі робити все від нього залежне для формування сприятливого бізнес-клімату.

«Міндоходів за будь-якої політичної погоди буде робити все від нього залежне, щоб і іноземним, і українським інвесторам було комфортно працювати в нашій країні», - запевнив Клименко.

При цьому він зазначив, що наслідком торгового зближення України та ЄС мають стати не втрати, а максимальні вигоди. «І тому завдання уряду - забезпечити надійний економічний фундамент, економічну подушку безпеки, яка дозволить ефективно адаптуватися бізнесу і громадянам до зони вільної торгівлі з ЄС. Паузу ми використовуємо для того, щоб удосконалити українське законодавство відповідно з європейським принципом, впровадити в економіку технічні регламенти і норми ЄС, щоб вітчизняна економіка мала якомога більше конкурентних переваг», - сказав голова Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Кабінет міністрів України розглянув і схвалив текст Угоди про асоціацію між Україною та Є , який планувалося підписати під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада. Разом з тим, 21 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами- членами, мотивуючи своє рішення неготовністю української економіки до такого об'єднання. Рішення уряду спровокувало масові акції протесту, що прокотилися по містах України.

Водночас, керівництво України підкреслює, що сама по собі орієнтація на євроінтеграцію залишається стратегічним курсом розвитку країни, а власне Угода про асоціацію може бути підписана навіть на початку 2014 року.

Як очікується , в ході саміту «Східного партнерства» Україна підніме питання організації тристоронніх переговорів між Україною , ЄС і Росією про можливі умови інтеграції України та ЄС.