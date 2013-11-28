Держспоживінспекція оштрафувала «Епіцентр» на 52 мільйони гривень
За результатами раніше проведеної перевірки української мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» Державна інспекція з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) оштрафувала мережу на 52 млн грн за торгівлю контрафактною продукцією
Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник Держспоживінспекції Сергій Орєхов.
«Найпершою ми перевіряли «Епіцентр» - 52 млн грн штрафів», - сказав Орєхов.
За його словами, мережа оскаржила це рішення в суді, і зараз справа в процесі розгляду.
На тему: «Ельдорадо» оскаржило рішення Держспоживінспекції щодо 100-мільйонного штрафу
Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Орєхов заявив, що відомство передало до Генеральної прокуратури України матеріали про порушення, виявлені в торгових мережах «Епіцентр» і «Ельдорадо» під час продажу побутової техніки, а саме – торгівлю контрафактною продукцією.
Сьогодні, 28 листопада, Орєхов заявив, що проведені Держспоживінспекцією перевірки українських рітейлерів підтвердили наявність на полицях контрафактних товарів. За його словами, в мережах «Епіцентр», «Ельдорадо», «Фокстрот» контрафакт відомих марок «продавався постійно, і продається до сьогодні».