Держспоживінспекція оштрафувала «Епіцентр» на 52 мільйони гривень

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник Держспоживінспекції Сергій Орєхов.

«Найпершою ми перевіряли «Епіцентр» - 52 млн грн штрафів», - сказав Орєхов.

За його словами, мережа оскаржила це рішення в суді, і зараз справа в процесі розгляду.

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Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Орєхов заявив, що відомство передало до Генеральної прокуратури України матеріали про порушення, виявлені в торгових мережах «Епіцентр» і «Ельдорадо» під час продажу побутової техніки, а саме – торгівлю контрафактною продукцією.

Сьогодні, 28 листопада, Орєхов заявив, що проведені Держспоживінспекцією перевірки українських рітейлерів підтвердили наявність на полицях контрафактних товарів. За його словами, в мережах «Епіцентр», «Ельдорадо», «Фокстрот» контрафакт відомих марок «продавався постійно, і продається до сьогодні».