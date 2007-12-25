Хорошковський окреслив головні завдання митниці

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні представив нового голову Державної митної служби Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО працівникам відомства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби України.

Під час представлення О.ТУРЧИНОВ зазначив, що критеріями кадрової політики нового керівництва українських митників є відповідальність, професійність і порядність.

У свою чергу В.ХОРОШКОВСЬКИЙ окреслив головні завдання, які ставитиме перед митниками ближчим часом. Передусім, за його словами, слід проаналізувати діючу систему митного оформлення з точки зору зручності для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Саме цей підхід стане визначальним у роботі Митної служби, сказав він. В результаті, зазначив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, ймовірні зміни окремих технологічних схем та інформаційного забезпечення процедур митного контролю та оформлення.

Крім цього, буде налагоджена ефективна співпраця з силовими структурами, пообіцяв В.ХОРОШКОВСЬКИЙ. Він також не виключив проведення змін у структурі відомства.