У Києві двоє невідомих поранили з автомата працівника міліції

Сьогодні в Києві близько 17.30 співробітники спецпідрозділу “Беркут” затримали двох молодиків, які годиною раніше вчинили опір із застосуванням зброї міліцейському патрулю, поранивши одного із правоохоронців.

Про це УНІАН повідомив начальник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС у місті Києві Володимир ПОЛІЩУК.

За його словами, “сьогодні близько 16.30 на Контрактовій площі наряд ППС зупинив двох молодих чоловіків віком близько 25 років і попросив їх пред’явити документи та вміст рюкзака, який був у одного з них. Однак, чоловік стрибнув убік та вихопив з рюкзака предмет, схожий на автомат "узі", та зробив кілька пострілів в напрямку правоохоронців, поранивши одного з них”.

Після чого нападники втекли з місця пригоди.

Як розповів В.ПОЛІЩУК, після отримання інформації про напад на міліцейський патруль в Києві було введено план «Перехват». Міліція опитала свідків, які повідомили, що підозрювані зупинили таксі і попрямували по Набережній магістралі в бік мостів.

Близько 17.30 наряд «Беркуту» на моста Патона побачив автомобіль, який вказувався в “орієнтировці”. Наряд своїм автомобілем притиснув таксі до огорожі мосту. Після цього з таксі вистрибнули двоє чоловіків, які намагалися втекти. Під час затримання один з них вихопив зброю і направив її на правоохоронців. Однак після попередження одного з “беркутівців” про те, що той відкриє вогонь на ураження, викинув свою зброю в Дніпро, повідомив В.ПОЛІЩУК.

Чоловіків затримали і доставили до одного з райвідділів міліції. Встановлюються їхні особи.

Поранений на Контрактовій площі співробітник ППС, за попередніми даними, отримав три поранення в ногу. Міліціонера госпіталізовано.