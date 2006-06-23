В Україні очікується спека

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах град, шквали 15-20 м/с, у Карпатах сильні дощі. На решті території місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, у західних областях 23-28°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 25-26 червня у західних областях хмарно с проясненнями, короткочасні дощі, грози, місцями град, у Карпатах, на Прикарпатті та Закарпатті подекуди сильні дощі. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°. На решті території мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, 26 червня у центральних та південних областях переважно без опадів. Температура вночі 16-21°, вдень 27-32°, у південних областях місцями 33-35°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

27-28 червня утримається спекотна погода. У західних та північних областях короткочасні дощі, грози, на решті території переважно без опадів.

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність. Місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 29-31°; по області вночі 15-20°, вдень 27-32°.

25-26 червня - мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (25 червня місцями). Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 27-32°.

27-28 червня утримається спекотна погода з окремими короткочасними дощами та грозами.