До наметів на розі Інститутської та Кріпосного підходять люди з Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент там перебує близько півтисячі мітингувальників і люди продовжують приходити.

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Як повідомляв УНІАН раніше, три намети мітингувальників на перехресті Кріпосного провулку та вул. Інститутської заблоковані кількома сотнями бійців внутрішніх військ у шоломах і зі щитами.