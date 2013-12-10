Росія спише Кубі $29 млрд радянських боргів - ЗМІ

За словами співрозмовників Рейтер, остаточну угоду було підписано в Москві в жовтні. За його умовами , Куба виплатить залишилися 3,2 мільярда доларів боргу протягом 10 років. Документ повинен отримати схвалення Держдуми . Про плани реструктуризації боргу стало відомо в лютому за підсумками візиту на Кубу прем'єр -міністра РФ Дмитра Медведєва.

Переговори про те, в якому вигляді Куба виплачуватиме частину боргу, тривають. Дипломати відзначають , що навіть щорічні платежі в розмірі 320 мільйонів доларів є тягарем для кубинської економіки, оскільки країна повинна членам Паризького клубу кредиторів ще 5-6 мільярдів доларів.

"Угода визнає частину радянського боргу Куби, і це важливо для Росії з політичної точки зору. Крім того , воно відкриває дорогу для нових кредитів, що має велике значення для Куби", - заявив один з російських дипломатів, що побажав зберегти анонімність.

В останні роки Куба активно веде переговори з іншими державами щодо реструктуризації своїх боргів. Так , в 2010 році острову вдалося реструктуризувати борг перед Китаєм у розмірі майже шести мільярдів доларів, а минулого року залагодити боргові суперечки з Японією, яка списала 80 % боргу обсягом 130 мільярдів ієн (приблизно 1,4 мільярда доларів). Частину боргу належить виплатити протягом 20 років.

У листопаді поточного року стало відомо , що 70% кубинського боргу 15 -річної давності у розмірі 500 мільйонів доларів спише Мексика . Багами та інші англомовні сусіди Куби або списали її борг , або отримали натомість ресурсні та транспортні концесії на острові Свободи.