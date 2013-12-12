Южно-Українська АЕС підключила до мережі перший енергоблок

Южно-Українська атомна електростанція у четвер, 12 грудня, підключила перший енергоблок до енергомережі країни після капітального ремонту, який тривав 282 дні, повідомляє прес-служба Національної акціонерної енергетичної компанії «Енергоатом».

«Енергоблок №1 Южно-Української АЕС 12.12.2013 о 4:49 підключено до електромережі країни», - йдеться в повідомленні.

Термін експлуатації енергоблока продовжено до грудня 2023 року.

Також повідомляється, що на атомних електростанціях України 11 грудня вироблено 232,25 млн. кВт/год. електроенергії.

Станом на 12 грудня в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №5 Запорізької АЕС – 57-а доба середнього планового ремонту.

Енергоблок №1 Рівненської АЕС перебуває в резерві до 31 грудня в стані «гаряча зупинка».

Енергоблок №3 Запорізької АЕС перебуває в резерві, почато підготовку до пуску блока.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС – 3 570 МВт, для Рівненської АЕС – 1 870 МВт, для Южно-Української АЕС – 2 300 МВт, для Хмельницької АЕС – 2 020 МВт.

У повідомленні наголошується, що у зв'язку з балансовим обмеженням за минулу добу атомні станції України недовиробили 24 млн. кВт/год. електроенергії.

Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

Як повідомляв УНІАН, Державна інспекція з атомного регулювання України 28 листопада 2013 року схвалила продовження на 10 років (до 2 грудня 2023 року) термін експлуатації першого енергоблока Южно-Української АЕС, який закінчувався в грудні 2013 року.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ (Миколаївська обл.) і є відособленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомних енергоблока ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).

За кількістю енергетичних реакторів Україна посідає десяте місце в світі і п'яте в Європі, всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.