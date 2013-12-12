Міжбанк закрився незначним подешевшанням гривні

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котування гривні щодо євро на час закриття торгів знизилися до 11,4145/11,4325 грн/євро проти 11,3960/11,4140 грн/євро на 12:00.

Щодо російського рубля котування гривні знизилися до 0,2526/0,2531 грн/рубль порівняно з 0,2525/0,2530 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,7375 (-0.0050).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3765/1,3800.

Як повідомляв УНІАН, в середу, 11 грудня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,2720/8,2900 грн/дол., щодо євро - на рівні 11,3850/11,4160 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2526/0,2532 грн/рубль.