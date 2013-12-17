Світовий конгрес українців закликав Януковича припинити непрозорі переговори з Путіним

Як повідомили УНІАН у СКУ, за словами президента конгресу Євгена Чолія, «СКУ закликає владні структури України діяти згідно із Законом України “Про засади зовнішньої і внутрішньої політики” та, прислухавшись до волі українського народу, якнайшвидше, конкретними кроками заявити про відновлення підготовки до укладання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, замість просування до Митного та Євразійського союзів, що є відновленням нового Радянського Союзу».

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*** СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 млн українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 33 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 року як неприбуткова організація, у 2003 році СКУ був визнаний як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй.

Як відомо, сьогодні, 17 грудня, у Москві відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів двох країн Януковича і Путіна.