У МОЗ відзвітували, скільки бюджетних коштів заощадили за 2013 рік

Про результати державних закупівель у 2013 році розповіла журналістам начальник Управління державних цільових програм і державних закупівель Галина Довганчин під час брифінгу, що відбувся сьогодні у Міністерстві охорони здоров’я України.

За її словами, на виконання бюджетних програм у 2013 році МОЗ України здійснило централізованих закупівель лікарських засобів, виробів медичного призначення, обладнання та автотранспорту на загальну суму 3 181,7 млн грн, що складає 99,6% від річного плану фінансування. Зокрема, закуплено ліків, виробів медичного призначення і медичного обладнання на 2 257,7 млн грн, спеціалізованого автотранспорту для розвитку служби екстреної медичної допомоги на 921,4 млн грн і бланків листків непрацездатності для закладів охорони здоров’я на 2,6 млн грн.

«За підсумками цих закупівель нам вдалося заощадити понад 200 млн грн бюджетних коштів. Загалом за 2011–2013 роки ми зекономили понад півмільярда гривень і на цю суму додатково закупили ліки та вироби. При цьому якість їх лише підвищувалася, – продовжує Галина Довганчин. – Ми також запровадили щотижневе інформування громадськості про стан закупівель – з ним можна ознайомитися на офіційному сайті МОЗ України. Крім, цього у кожному закладі охорони здоров’я, де лікують онкохворих дітей розміщений інформаційний стенд із реальною наявністю ліків».

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Фахівець МОЗ конкретизувала, що найбільші обсяги економії бюджетних коштів досягнуто на закупівлі ліків для діагностики і лікування туберкульозу – понад 26 млн грн, для профілактики і лікування ВІЛ/СНIД – 25,2 млн грн, імунобіологічних препаратів для імунопрофілактики населення – близько 24 млн грн, препаратів для лікування розсіяного склерозу – 16 млн грн, препаратів для лікування онкохворих дорослого і дитячого віку – понад 25 млн грн, витратних матеріалів для діагностики і лікування цукрового діабету – понад 7 млн грн і за іншими напрямами забезпечення.

«У порівнянні з 2012 роком ціни знижено у середньому на 5-8%. Таким чином третій рік поспіль система державних закупівель МОЗ України демонструє позитивні тенденції, адже в умовах обмеженого фінансування ефективні закупівлі дозволяють реалізовувати найбільш соціально важливі державні програми з охорони здоров'я», – наголосила Галина Довганчин.