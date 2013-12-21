Активіст "Дорожнього контролю" та його адвокат й надалі перебуватимуть у СІЗО (відео)

Адвокат Віктор Смолій і його підзахисний, активіст "Дорожнього контролю" Андрій Дзиндзя і надалі сидітимуть у СІЗО, повідомляє ТСН.

Попри спробу захисту пом'якшити їм міру запобіжного заходу, Апеляційний суд столиці рішення попередньої інстанції залишив без змін - два місяці за ґратами.

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Андрій Дзиндзя проходить як підозрюваний у справі про штурм 1 грудня Адміністрації президента. Зокрема, йому інкримінують організацію безладів, а також викрадення трактора, який згодом фігурував у сутичках. І саме через суддю, який керував розглядом цієї справи, за ґрати згодом потрапив і адвокат Дзиндзі Віктор Смолій. За звинуваченням прокуратури, він напав на представника Феміди. Підозрювані своєї провини не визнають і впевнені, що за ґратами опинилися через активну громадянську позицію. Адвокат Аліса Дорога каже, що питання стає політичним. Мовляв, треба когось зробити крайнім у цій ситуації.

Нагадаємо, що у вимогах київських захисників звільнити адвоката Дзиндзі прокуратура побачила тиск на суд.