Затриманого адвоката активіста «Дорожнього контролю» катують - ЗМІ

Віктора Смолія, адвоката активіста «Дорожнього контролю» Андрія Дзиндзі, перевезли із лікарні назад в ізолятор тимчасового утримання. Про це «5 каналу» повідомив його захисник Сергій Лапутько.

За його словами, у СІЗО Смолія катують - це підтверджують записи у журналі прийому хворих у лікарні швидкої допомоги. Медики зафіксували у затриманого синці та гематоми на обличчі.

Як повідомляв УНІАН, адвоката Смолія, який є захисником у справі журналіста інтернет-видання «Дорожній контроль» Андрія Дзиндзі, затримали 9 грудня.

Як повідомив керівник «Дорожнього контролю» Олексій Кириєнко, Смолій поїхав у прокуратуру разом із одним із активістів, яких побили 30 листопада на Майдані. Після слідчих дій адвокат зайшов в управління УБОЗу до слідчого, щоб з’ясувати деталі справи Дзиндзі.

«Він туди зайшов о 15:02 і вже звідти не виходив», – розповів Кириєнко. Як з’ясували друзі і дружина в УБОЗі, адвоката затримали. «Йому інкримінують замах на життя судді. По суду, який був над Дзиндзею», – сказав Кириєнко. «Дорожній контроль» спростовує всі обвинувачення проти адвоката і вважає такі дії МВС спробою залишити Андрія Дзиндзю без захисту, додав Олексій Кириєнко.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва обрав для активіста громадської організації “Дорожній контроль” Дзиндзі запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці.

Таке рішення прийняв суддя Шевченківського райсуду Києва Володимир Бугіль.

На вулиці понад 5 тисяч мітингувальників з Майдану протестували проти такого рішення суду.

Дзиндзю 5 грудня затримали працівники УБОЗу. Його звинувачують в участі в сутичках біля Адміністрації Президента 1 грудня. Зокрема, за даними «Свободи», йому інкримінують викрадення грейдера, за допомогою якого невідомі в масках намагалися прорвати кордон правоохоронців.

Водночас колеги журналіста стверджують, що він знімав репортаж на акції протесту й протиправних дій не вчиняв.

Разом із Дзиндзею 5 грудня був затриманий і його колега Сергій Хаджинов, якого згодом відпустили. Він стверджує, що правоохоронці їх жорстоко били.