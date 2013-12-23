«Укроборонпром» має намір вивести танк Т-64 на міжнародний ринок

Держпідприємство «Укроборонсервіс», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», працює над виведенням на міжнародний ринок танка Т-64. Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Укроборонпрому» з посиланням на директора «Укроборонсервісу» Сергія Микитюка.

«Реалізація проекту з Т-64 має відкрити нову сторінку в історії як «Укроборонсервісу», так і в цілому «Укроборонпрому». Є упевненість в успіху цього продукту, який перевершує багато аналогів за критерієм «ціна-якість», - цитує прес-служба Микитюка.

Втім, конкретні терміни виходу танка Т-64 українського виробництва на міжнародний ринок директор не називає.

Читайте також: Росія зробить усе, щоб український ВПК не мав розвитку - екс-керівник “Укрспецекспорту”

Згідно з повідомленням, зараз підприємство створило умови для формування у іноземних замовників інтересу до придбання цього типу танків.

Основними замовниками танків Т-64 є країни, які використовують техніку радянського виробництва. Переважно, це регіони Африки, Південно-Східної Азії, частково країни арабського світу.

У прес-службі також зазначили, що танк Т-64 повністю розроблений в Україні, і раніше за кордон не поставлявся.

Довідка УНІАН. "Укроборонсервіс" - дочірнє підприємство держкомпанії "Укрспецекспорт", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

Т-64 - основний бойовий танк, створений на початку 60-х років КБ Харківського заводу транспортного машинобудування (зараз ХКБМ). Серійно випускався на Харківському заводі транспортного машинобудування (зараз ДП «Завод імені В.О.Малишева»).

Сьогодні Україна є головним експлуатантом танків Т-64. Модифікації Т-64 складають основу Сухопутних військ ЗСУ. Зараз для Міністерства оборони України на підприємствах ДК «Укроборонпром» здійснюється модернізація Т-64 до версії БМ «Булат».