Коньяк в Україні може подорожчати на 30%

Саме з цього року повинна була застосовуватися ставка акцизу для спирту. До цього моменту, відповідно до Податкового кодексу, виробникам була обіцяна пільгова ставка, пише Комерсант-Україна.

Однак у четвер 241 депутати проголосував за закон, який передбачає, що ставка акцизу у розмірі 32 грн/л 100-відсоткового спирту буде діяти не весь 2014 рік, а тільки до 31 березня. З 1 квітня до кінця року податкове навантаження буде на 76,3% вище - 56,42 грн за літр спирту, як і для більшості інших спиртовмісних алкогольних напоїв. Заплановані на 2015-2017 роки пільгові ставки депутати залишили в силі.

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Це означає, що акцизний платіж з пляшки коньяку 0,5 л збільшиться на 5 грн (зараз мінімальна роздрібна ціна - 39 грн). За словами голови правління одного з коньячних заводів, вартість у роздробі зросте на 30%, або 12 грн (з урахуванням ПДВ та націнки на роздріб) .

Виконавчий директор виноробної корпорації вважає, що виробники не ризикнуть підвищити вартість продукції у роздробі більше ніж на 5 грн, щоб не падали продажі.

Парламент при цьому скасував обов'язок виробника коньяку використовувати коньячні спирти власного виготовлення або викурені в Україні з вітчизняних виноматеріалів. Зараз мінімальна частка українських спиртів становить 10%, з 2014 року вона має досягти 15%, а через три роки - 30%. Замість цього з 1 січня частка складе 0%, а в 2015 році - 5%. І лише з 2016 року почнуть діяти раніше встановлені 25%.