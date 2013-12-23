На Житомирщині двоє жінок під виглядом соцпрацівників пограбували пенсіонерку

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у секторі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області.

За даними міліції,у Малинському районі Житомирщини двоє грабіжниць 19 грудня відібрали вдома у 76-річної пенсіонерки 4,5 тисячі гривень, після чого втекли.

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Викликані на місце події правоохоронці затримали обох підозрюваних на території сусідньої Київської області, а викрадене повернули потерпілій.

Близько 13.00 того дня до чергової частини Малинського міськвідділу УМВС надійшло повідомлення від голови однієї з сільрад району про те, що невідомі щойно пограбували літню жительку села. На місці події правоохоронці встановили, що в обід до будинку потерпілої зайшли дві жінки, які назвались працівниками соціальної служби. Спочатку жінки оповідали про підвищення пенсії, для чого жінці нібито треба написати звернення до Президента України. А згодом, отримавши відмову пенсіонерки, вони завели розмову про обмін грошей у країні й почали з’ясовувати, чи має пенсіонерка купюри номіналом по 500 та 200 гривень.

Жінка віддала зловмисницям спочатку купюру в 500 грн, а потім – 200 гривень. Вони переписали номери на купюрах та повернули їх назад. Потім жінки пограбували пенсіонерку загалом на суму 4,5 тисячі гривень та утекли.

Потерпіла та її односельці звернулися у сільраду, а потім - до міліції.

У рамках розпочатого кримінального провадження міліція з’ясувала особи підозрюваних та надвечір цього ж дня їх затримала на території сусіднього району Київської області. Наразі обидві жінки від коментарів щодо своїх дій відмовляються.

Кримінальний кодекс України кваліфікує їх дії, як грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб, (ч. 2 ст. 186) й передбачає відповідальність позбавленням волі на строк від 4 до 6 років. Досудове розслідування триває, а затримані перевіряються на причетність до інших подібних злочинів.