У Донецькій області троє підлітків жорстоко вбили пенсіонерку

У Горлівці троє підлітків 13, 14 і 15 років жорстоко вбили і пограбували 74-річну пенсіонерку.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного облуправління внутрішніх справ, до чергової частини Центрально-міського райвідділу міліції надійшло повідомлення від жителів вулиці Новобайрацька про те, що в сусідньому будинку виявлено труп господині, 1933 року народження. Виїхавши на місце виклику, співробітники міліції констатували, що жінку вбито, а в будинку панував справжній хаос. Зо усього було видно, що злочин скоєно з метою наживи. Правоохоронцям знадобилося менше ніж добу, аби встановити і затримати осіб, причетних до вбивства пенсіонерки. Ними виявились троє неповнолітніх, 1992, 1993 і 1994 років народження. Всі вони - з неблагополучних сімей, двоє перебували на обліку в секторі кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Самі підлітки зізналися, що хотіли пограбувати пенсіонерку, оскільки знали, що жінка торгує сигаретами і гроші у неї водяться. Пізніше вночі підлітки розбили вікно на веранді, проникли в будинок і напали на жінку, яка лежала в ліжку. Діяли злагоджено. Один поклав подушку на голову сплячій жінці, інший тримав її за ноги, третій бив ножем.

Після жорстокої розправи підлітки перерили весь будинок. Проте їх "здобиччю" стали 110 гривень, сорок блоків сигарет і жувальної гумки.

У даний час двоє підлітків перебувають під вартою в ізоляторі тимчасового тримання, а ще один, який не досяг віку кримінальної відповідальності - на підписці про невиїзд. Ведеться слідство.