Суд повернув звання міліціонеру, який зґвалтував кийком затриманого (відео)

Також у званні були поновлені його спільники військовослужбовець Вадим Чижов і підполковник міліції Олег Заєць, що отримали раніше умовні терміни, повідомляють Новини Донбасу.

«Виключити з вироку рішення суду про позбавлення Суткового спеціального звання «лейтенант міліції», про позбавлення Чижова військового звання «солдат» і Зайця спеціального звання «підполковник міліції». В іншому вирок залишити без змін», - сказано в рішенні суду.

Апеляцію потерпілого Михайла Бєлікова залишили без задоволення.

На тему: Міліціонера, який зґвалтував у райвідділі чоловіка кийком, посадили на 10 років

Нагадаємо, що 17 червня 2012 року в опорному пункті № 5 Петровського райвідділу міліції Донецька був побитий і зґвалтований правоохоронцями гумовим кийком за розпивання пива на зупинці громадського транспорту Михайло Бєліков.

Потерпілий витримав складну операцію. За цей злочин до десяти років позбавлення волі був засуджений Руслан Сутковий.

Військовослужбовець Вадим Чижов і старший дільничний інспектор-підполковник міліції Олег Заєць отримали умовні терміни: 4 і 5 років відповідно.

Суд відмовився визнати вимогу адвоката виплатити постраждалому Бєлікову 2 млн грн моральної шкоди. Замість цього йому виплатять 250 тис. грн.