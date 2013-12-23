Ціна на проїзд у Києві зросте до 3 гривень з 25 січня

Про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Михайло Костюк, повідомляє РБК-Україна.

При цьому Костюк нагадав, що ціна на проїзні квитки не зміниться.

Нагадаємо, 12 листопада на сайті КМДА було оприлюднено проект розпорядження "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міськради від 12 листопада 2009 № 1277".

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Ним передбачено підвищення до 3 гривень вартості однієї поїздки в метро, міській електричці, трамваї, тролейбусі, автобусі і фунікулері.

Раніше планувалося, що ціна разового проїзду у всіх видах громадського транспорту підніметься до 3 грн з 1 лютого. "З початку року, швидше за все з 1 лютого, ми можемо не встигнути на 1 січня, хоча це і дуже важливо було б, впровадити одну єдину зміну - підвищити разовий проїзд в громадському транспорті, але зберегти вартість проїзного квитка, який, наприклад, житель Києва купує на 1 місяць, на квартал, на рік. Тобто для тих, хто використовує проїзний квиток, куплений на певний час, ніяких змін в оплаті не буде, а той, хто буде разовий квиток купувати , тут проїзд збільшиться (подорожчає) . Ми порахували ... це буде приблизно 3 грн на всі види транспорту - метро, автобус, тролейбус", - заявляв голова КМДА Попов.