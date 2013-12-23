Жінка з дітьми отруїлися чадним газом у львівському готелі
11:33, 23 грудня 2013Світ
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У Львові в готелі чадним газом отруїлися двоє дітей та молода жінка
Жінка з двома малими дітьми отруїлися чадним газом
У готелі "Парк авеню” у Львові під час пожежі постраждали двоє дітей та жінка.
Як повідомили УНІАН У департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, пожежа сталася вчора о 20.04.
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В одному з номерів загорівся матрац. Отруїлися продуктами горіння і були госпіталізовані 24-річна жінка і двоє дітей - 2011 та 2013 років народження.
Обставини події розслідуються.
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