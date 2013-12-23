«Океан Ельзи» виступить 24 грудня в аеропорту Шереметьєво - ЗМІ

Повідомляється, що концерт «Океану Ельзи» почнеться о 16.00 і триватиме близько години, повідомляє Газета.ru.

Згодом концерт буде показаний в ефірі телеканалу «Дождь» 31 грудня і в новорічні свята.

Концерт групи, який відбувся на київському Майдані Незалежності 14 грудня, зібрав більш як 200 тис. осіб.