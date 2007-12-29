В Одесі встановлять пам`ятник предку Ющенка

Спорудити в Одесі пам`ятник останньому кошовому отаману Запорозької Січі Петру Калнишевському - таку ініціативу обнародував голова Одеської облдержадміністрації Микола СЕРДЮК, пославшись на науковий висновок вчених історичного факультету Одеського національного університету ім. І.Мечникова за підписом декана Вячеслава КУШНІРА про те, що «встановлення в Одесі пам`ятника кошовому отаману П.Калнишевському представляється доцільним та історично обгрунтованим».

«Спорудження пам`ятника П.Калнишевському - справа вирішена, - зазначив М.СЕРДЮК в інтерв’ю УНІАН. – Звести його вирішили спільно мерія і облдержадміністрація». Одеса - вільна земля, нагадав губернатор, на ній ніколи не було кріпацтва, і цей монумент - дань історичної пам`яті.

Пам`ятник заплановано спорудити в 2008 році на площі перед будівлею облдержадміністрації. Одеський скульптор Михайло РЕВА вже показував главі держави ескізи монумента. Проте деталей скульптури художник поки що не розкриває. Відомо тільки, що образ П.Калнишевського втілюватиме могутня фігура козака-запорожця, а не вершника.

М.РЕВА створює образ кошового Запорозької Січі, виходячи з тих достовірних історичних фактів, що П.Калнишевський двічі обирався кошовим, причому востаннє очолював запорожців упродовж десяти років. За хоробрість в російсько–турецький війні 1768-1774 років Військо Запорозьке було удостоєне подяки, а П.Калнишевський - ордена Андрія Первозванного і військового чину генерал-лейтенанта. Проте вже наступного 1775 року імператриця Катерина ІІ, пам`ятник якої недавно відкрито в Одесі, наказала знищити Запорозьку Січ, а самого П.Калнишевського взяти під арешт.

Кошового запорожців мали намір стратити, проте потім, на прохання фаворита імператриці князя Григорія Потьомкіна, П.Калнишевського заслали до Соловецького монастиря, де близько 26 років він провів замурованим у казематі розміром два на один метр, доживши до 112 років. Поховано останнього кошового поряд з будівлею Соловецького монастиря.

Згідно з дослідженнями історика і письменника Данила КУЛИКА, прямим нащадком кошового П.Калнишевського, який народився в 1690 році в селі Пустовойтівка на Сумщині, є нинішній Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Дослідник знайшов документи, що свідчать про те, що в XVIII столітті у П.Калнишевського був брат Нечипор Ющенко, козацький старшина з села Хоружівка, розташованого неподалік Пустовойтівки, що дає підстави вважати наших сучасників ЮЩЕНКА з цього села його нащадками.