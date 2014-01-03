Влада столиці оприлюднила показники «Київпастрансу» та метрополітену

Проект регуляторного акту розміщено на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

Так, розрахунок «планово-розрахункового тарифу з перевезення пасажирів на 2013 рік» по КП «Київпастранс», зроблений з урахуванням зокрема наступних показників:

загальний обсяг пасажирів в обох видах транспорту склав 474,169 млн пасажирів (електротранспорт – 331,806 млн і автотранспорт – 142,363 млн), з яких 163,792 млн пасажирів були платними і 310,377 млн пасажирів – безплатних;

прибуток підприємства становив 152765 тис. грн, і в т.ч. по електротранспорту – 106539 тис. грн, по автотранспорту – 46206 тис. грн;

повна собівартість послуг з урахуванням рентабельності становила: на електротранспорті – 1 172 151 тис. грн, на автотранспорті – 508 268 тис. грн.

В розрахунках враховано планову рентабельність 10%.

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Виходячи з наведених показників, «Київпастранс» демонструє, що тариф на послуги з перевезення складає на електротранспорті 3,511 грн, на автотранспорті - 3,533 грн.

Що стосується вартості проїзду в столичному метрополітені у 2014 році, то розрахунок тарифу на перевезення пасажирів зроблений з урахуванням запозичення на спорудження дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії від станції «Виставковий центр» до Одеської площі. Зокрема, зазначається, що фінансові витрати, пов’язані з виплатою відсотків та погашенням тіла за запозиченням на будівництво дільниці становлять 145 188 тис. грн.

Метрополітен визначив, що повна собівартість послуг з переліку складає 1 545 551 тис. грн, а отриманий розрахунковий тариф за проїзд - 3,379 грн.

До розрахунку взятий загальний обсяг перевезень – 536 400 тис. пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, влада Києва планує запровадити новий тариф на проїзд - 3 грн на всі види транспорту, включаючи міську електричку та фунікулер, - з 25 січня 2014 року.

26 грудня під час громадських слухань заступник директора Департаменту економіки та інвестицій КМДА Василь Яструбинський, посилаючись на розрахунки КП “Київпастранс” і метрополітену, заявив, що підвищення вартості разової поїздки до 3 гривень у міському пасажирському транспорті не вирішить всіх проблем транспортних підприємств Києва, а лише пом'якшить фінансову ситуацію на цих підприємствах.

Захистити киян міська влада передбачає шляхом збереження вартості проїзних квитів на один місяць та більші терміни. Так, буде збережено вартість проїзного на один місяць на один вид наземного транспорту — 80 грн, на метро — 95 грн; на два види наземного транспорту — 130 грн, два види транспорту один з яких метро — 150 грн; на три види транспорту — 160 грн і на чотири види транспорту — 230 грн.

Як зазначив заступник голови КМДА Михайло Костюк, при здійсненні мешканцем міста п'яти поїздок в день і при використанні проїзного квитка за 230 грн його витрати на одну поїздку складуть 1 гривню 20 копійок. Костюк підкреслив, що для студентів і школярів також зберігаються пільги на проїзд. Тобто школярі їздитимуть безкоштовно, а студенти - за половину вартості проїзного квитка.