Працівникам "Київпастрансу" повернули борги - КМДА

Про це заявив заступник голови КМДА Михайло Костюк, пише "Сегодня".

У профспілках депо поскаржилися, що зарплату за грудень вони не отримали.

«А ми і не планували видавати гроші за грудень, оскільки розрахунковий період ще не настав. Водії отримають зароблене після 10 січня. А як гроші виплачуватимуться надалі, залежить від самого підприємства. «Київпастранс» повинен добре працювати і не сподіватися на допомогу збоку», - говорить в. о. глави КМДА Анатолій Голубченко.