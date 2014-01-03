Працівникам "Київпастрансу" повернули борги - КМДА
09:04, 03 січня 2014Суспільство
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Працівникам КП «Київпастранс» погасили борги по зарплатах. З водіями розрахувалися за жовтень і листопад.
Водії отримали зарплати за жовтень і листопад
Про це заявив заступник голови КМДА Михайло Костюк, пише "Сегодня".
У профспілках депо поскаржилися, що зарплату за грудень вони не отримали.
«А ми і не планували видавати гроші за грудень, оскільки розрахунковий період ще не настав. Водії отримають зароблене після 10 січня. А як гроші виплачуватимуться надалі, залежить від самого підприємства. «Київпастранс» повинен добре працювати і не сподіватися на допомогу збоку», - говорить в. о. глави КМДА Анатолій Голубченко.
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