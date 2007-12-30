Які наслідки матиме підвищення Нацбанком облікової ставки?

Підвищення Національним банком України облікової ставки до 10% не вплине на розмір ставок за кредитами і депозитами комерційних банків.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив голова правління ЗАТ «Банк НРБ» Владислав КРАВЕЦЬ.

За його словами, підвищення облікової ставки обумовлене бажанням Нацбанку «класичними методами» боротися з інфляційними тенденціями, зокрема, шляхом зменшення обсягу грошової маси.

В.КРАВЕЦЬ зазначив, що на сьогодні рівень кредитних і депозитних ставок не має чіткої прив`язки до облікової ставки Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою від 29 грудня 2007 року № 492 з 1 січня 2008 року підвищив облікову ставку з 8% до 10%.

Довідка УНІАН. У вересні 2004 р. розмір облікової ставки НБУ було підвищено з 7 до 7,5%, у жовтні – до 8%, у листопаді – до 9%. У серпні 2005 р. розмір облікової ставки було підвищено до 9,5%, у жовтні 2006 р. – зменшено до 8,5%, у травні 2007 р. – зменшено до 8%.

Відповідно до Основних засад грошово-кредитної політики на 2007 рік темпи приросту грошової маси в 2007 р. мають становити 28-33%, при цьому, за даними НБУ, в Україні грошова маса в листопаді збільшилася на 3,4% - до 366,3 млрд. грн., у січні-листопаді - на 40,3%.