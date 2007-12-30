Яценюк підписав закон про держбюджет і передав Ющенку

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК 29 грудня підписав прийнятий парламентом Закон України "Про Державний бюджет на 2008 рік".

Як повідомляє прес-служба Верховної Ради України, закон надісланий Президенту України для прийняття рішення.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня парламент 235-ма голосами ухвалив закон «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів».

Зокрема, із фракції БЮТ проголосували 156 депутатів, з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” – 71, з фракції КПУ – 8.

Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів та Блоку Литвина.

Учора, 29 грудня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що підпише закон про державний бюджет на 2008 рік.