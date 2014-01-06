Інфляція в Україні за місяць прискорилася до 0,5%

Інфляція в Україні в грудні 2013 року пришвидшилася до 0,5% порівняно з інфляцією в листопаді 2013 року в 0,2%, в цілому за 2013 рік зафіксовано зростання споживчих цін на 0,5%, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Читайте також: Зростання ВВП цього року буде на рівні нуля, а інфляція до 1% - Азаров

За інформацією Держстату, інфляція в річному вираженні в грудні 2013 року зафіксована третій місяць поспіль, тоді як раніше, з травня 2013 року, фіксувалося нульове або негативне значення індексу споживчих цін.

Як повідомив Держстат, у грудні проти листопада 2013 року найбільше зросли ціни на овочі - на 11,2%, цукор - на 8,4%, молоко - 2,8%, масло - 1,8%, сири - 1,4%, алкогольні напої та тютюнові вироби - на 1,2%, гарячу воду і опалення - на 0,5%.

При цьому за цей період знизилися ціни на яйця - на 4%, соняшникову олію - на 1,6%, фрукти - на 1,4%, рибу і продукти з риби - на 0,5%, м'ясо і м'ясопродукти - на 0,4%, транспорт - на 0,4%.

З решти позицій в грудні проти листопада 2013 року зафіксована незначна зміна цін на рівні 0,1-0,3 п.п.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в листопаді 2013 року порівняно з жовтнем сповільнилася до 0,2%, в річному вираженні (проти листопада 2012 року) також була зафіксована інфляція 0,2%, з початку 2013 року (листопад 2013 року проти грудня 2012 року) зафіксована інфляція 0%.

За підсумками 2012 року дефляція становила 0,2%, при цьому зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з прогнозних показників річної інфляції на 4,8%. Законопроект про держбюджет України на 2014 рік передбачає інфляцію на рівні 4,3%.