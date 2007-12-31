Троє людей у ”жигулях” згоріли, врізавшись у фуру
11:20, 31 грудня 2007Суспільство
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Водій не впорався з управлінням
30 грудня о 21.20 на 496-му км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій "ВАЗ-21101", перевищив швидкість руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль скоїв наїзд на "DAF 95XF430" з напівпричепом, що стояв на узбіччі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, після зіткнення автомобіль "ВАЗ-21101" зайнявся. Внаслідок ДТП його водій і двоє пасажирів загинули на місці пригоди. Особи загиблих встановлюються.
|DAF95XF, архівне фото
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