Троє людей у ”жигулях” згоріли, врізавшись у фуру

30 грудня о 21.20 на 496-му км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій "ВАЗ-21101", перевищив швидкість руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль скоїв наїзд на "DAF 95XF430" з напівпричепом, що стояв на узбіччі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, після зіткнення автомобіль "ВАЗ-21101" зайнявся. Внаслідок ДТП його водій і двоє пасажирів загинули на місці пригоди. Особи загиблих встановлюються.