За фактом пожежі на фабриці в Харкові відкрито кримінальне провадження

За фактом пожежі на Харківській ювелірній фабриці відкрито кримінальне провадження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра Олександра Вілкула, розслідування ведеться за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), яка передбачає від 3 до 8 років в`язниці.

Перевірку проводить слідча оперативна група Слідчого управління ГУ МВС України в Харківській області.

«Буде завершено дуже жорстке розслідування причин пожежі. Керівництво підприємства, яке не забезпечило належне дотримання техніки пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей, понесе покарання, зокрема – кримінальне», - сказав Вілкул під час наради з розслідування причин і обставин пожежі.

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Під час досудового розслідування буде організовано проведення судової пожежно-технічної експертизи з метою визначення причин, умов і процесів виникнення пожежі, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою області.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня сталася пожежа на території заводу «Хартрон» у п`ятиповерховій виробничій будівлі, що орендує ТОВ «Харківська ювелірна фабрика». Вогнем були пошкоджені 4-й і 5-й поверхи будівлі на площі 250 кв. м.

Загинули 8 осіб. Ще 22 людини були врятовані. Госпіталізовано сім постраждалих.