У Києві та області оголошено штормове попередження

11:58, 13 січня 2014
Суспільство
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Сьогодні, 13 січня, у Києві та Київській області оголошено штормове попередження

В Києві оголошено штормове попередження / Фото : lenta-ua.net

Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру України, яке цитує opogode.ua. «Вдень 13 січня подекуди пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах подекуди ожеледиця», - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 13 січня в Києві також очікується сніг, температура повітря знизиться до 0 -2 градусів. При цьому під час сильного вітру температура відчувається як на кілька градусів нижча за фактичну.

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