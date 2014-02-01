В Україні лишаються знеструмленими 412 населених пунктів

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в суботу вранці, без електропостачання залишається 97 населених пунктів в Одеській області, 99 - у Криму, 73 - в Миколаївській області, 47 - в Херсонській, 34 - в Донецькій, 38 - у Тернопільській,11 - у Львівській, 8 - в Івано-Франківській та 5 - у Чернівецькій області.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.