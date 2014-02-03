Рух на дорогах восьми областей України залишається ускладненим
08:27, 03 лютого 2014Суспільство
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В Україні через снігові замети залишається ускладненим рух автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.
Вантажівку відкопують зі снігу
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, впродовж доби рятувальниками ДСНС та працівниками Укравтодору із снігових заметів було вивільнено 112 автомобілів, у яких перебувало 382 особи.
До робіт з розчистки доріг залучено 907 одиниць техніки та 2180 осіб. Координацію заходів із забезпечення проїзду здійснюють оперативні групи Головних управлінь (Управлінь) ДСНС України в областях.
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