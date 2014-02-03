Рух на дорогах восьми областей України залишається ускладненим

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, впродовж доби рятувальниками ДСНС та працівниками Укравтодору із снігових заметів було вивільнено 112 автомобілів, у яких перебувало 382 особи.

До робіт з розчистки доріг залучено 907 одиниць техніки та 2180 осіб. Координацію заходів із забезпечення проїзду здійснюють оперативні групи Головних управлінь (Управлінь) ДСНС України в областях.