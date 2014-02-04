Через негоду в Україні до 123 населених пунктів обмежений рух транспорту
07:31, 04 лютого 2014Суспільство
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В Україні залишається обмеженим рух транспорту до 123 населених пунктів.
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"Станом на 7 годину 4 лютого залишається обмеженим рух автомобільного транспорту до 123 населених пунктів у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Львівській та Чернівецькій областях", - йдеться у повідомлені пресс-служби ДСНС.
До робіт з розчистки доріг залучено 395 одиниць техніки та 705 осіб, у тому числі від ДСНС України - 35 одиниць техніки та 119 осіб.
Координацію заходів по забезпеченню проїзду здійснюють оперативні групи Головних управлінь ДСНС України в областях.
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