Сьогодні в Україні починається потепління

У більшості областей України вдень температура повітря підвищиться до 2-10 градусів морозу. У західних областях і в південній частині буде на кілька градусів тепліше, повідомляє opogode.ua.

Над Україною розташується центр антициклону, поле високого атмосферного тиску. Тому практично скрізь очікується сонячна і суха погода. Вітер південний, 5-12 м/с.

На дорогах утримається ожеледиця.

Читайте такожСиноптики розповіли, коли до України прийде відлигаУ західних областях без опадів. Температура повітря 0-5 морозу, на Закарпатті до +4 +9 градусів.

На півночі опадів не передбачається. Температура повітря 3-8 градусів.

У центральній частині буде переважати суха погода. Температура повітря 3-8 градусів.

На сході без опадів. Температура повітря-5-10 градусів.

У південній частині опади малоймовірні. Температура повітря 0-5 градусів морозу. У Криму 0-5 градусів тепла.

У Києві без опадів, на дорогах ожеледиця. Температура повітря 3-5 градусів.